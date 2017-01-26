В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
|Архив новостей
|
|Опросы
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
- По работе довольно часто посещаю Курилы и постоянно сталкиваюсь с проблемами гостиничного обслуживания. По сути, цивилизованного сервиса там нет: не хватает номеров, не организовано качественное питание - каждый гость должен решать эту проблему самостоятельно. И вот парадокс - на островах с удивительной природой практически отсутствуют экскурсионные услуги. Считаю, что эту ситуацию надо менять, в том числе и усилиями бизнеса. Уже давно назрела необходимость строительства на архипелаге гостиницы, - объяснил суть инициативы ее автор, генеральный директор компании «ЛИГО-дизайн» Дмитрий Ли.
Под размещение нового сооружения, по его словам, выбрана площадка вблизи спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, который на Кунашире построили в конце прошлого года. Это повысит привлекательность обоих объектов - практически в одном месте можно будет посетить и бассейн, и японскую баню.
Расчетная площадь будущей новостройки - 1 тысяча 480 квадратных метров. Это будет двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. А вот для бани онсэн проектировщики предложили избрать традиционный стиль Страны восходящего солнца. По их задумке, она должна обладать тремя купальными зонами на открытом воздухе с горячей водой из термального минерального источника.
В гостинице будет 26 одно- и двухместных номеров категорий «стандарт» и «люкс». Посещение бани предлагается включить в стоимость номеров. Кроме того, для посетителей будут предусмотрены и дополнительные услуги - экскурсии и поездки на рыбалку.
Предварительная стоимость объекта - около 200 миллионов рублей. Часть средств компания намерена привлечь, сейчас с этой целью ведется поиск партнеров. Планируется, что реализовываться он будет в 2017-2018 годах. С созданием нового учреждения работу на Южных Курилах получат 26 человек.
- Строительство такого туристического центра - важное и своевременное решение для Курильских островов, не имеющих пока в достаточном количестве комфортного гостиничного фонда. Сейчас бизнес-структуре, которая выступила с данной инициативой необходимо подготовить проектно-сметную документацию и найти соинвесторов. Власти, в свою очередь, окажут начинанию поддержку. В частности, содействие в подключении объекта к инженерным коммуникациям, обеспечении его на безвозмездной основе ресурсами термальных вод, - сказал губернатор Олег Кожемяко.
Еще один, куда более масштабный инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса, оцениваемый сегодня в 1,3 миллиарда рублей, предложен для Сахалина. Такую сумму местные предприниматели направят на модернизацию и развитие «Мега Палас Отеля» в Южно-Сахалинске. Сегодня это самая большая и популярная в регионе гостиница. Строятся амбициозные планы по повышению к 2019 году ее статуса до уровня «пяти звезд» и превращению в центр гастрономического и оздоровительного туризма.
- Прежде всего, будут построены объекты термального СПА-курорта, где мы совместим многовековую традицию японского онсэн и популярного в Европе детокса. С этой целью планируем использовать ресурсы высокотемпературных минеральных вод, запасы которых обнаружены на территории, прилегающей к гостинице, - рассказал Юрий Им, заместитель генерального директора «Мега Палас Отеля». - Также будут открыты семь новых точек питания. Например, в новом ресторане морской кухни посетители смогут попробовать блюда из свежих морепродуктов Охотского моря. Кроме того, запускаем гастрономический проект под названием «Большая Азия» - в нем будут представлены кухни наших ближайших стран-соседей: Китая, Кореи и Японии. Весь верхний этаж отеля с великолепным видом на город и Сусунайскую долину будет отдан под зону отдыха. А на первом этаже разместится кафе в стиле французской кондитерской.
Проекту развития «Мега Палас Отеля» также решено оказать государственную поддержку. Например, через налоговые льготы - гостиница рассчитывает получить такое право, войдя в число резидентов территории опережающего развития «Горный воздух». Требуется и помощь в решении ряда проблемных вопросов. Сегодня опасение у инвесторов вызывает длительность процедур техприсоединения площадки к инженерным сетям: по существующим правилам на это может уйти до двух лет.
- Мы готовы реализовать проект в девятимесячный срок. И такое промедление с подключением электричества, воды и тепла приведет к значительным издержкам, надолго затормозит ввод новых сооружений, - отметил Юрий Им.
- При реализации подобных значимых инвестиционных проектов необходимо проводить эти процедуры в более сжатые сроки - скажем, в течение полугода, - согласился губернатор. - По этому поводу в ближайшее время необходимо организовать рабочее совещание со структурами, которые проводят техническое присоединение объектов, и выработать приемлемые решения.
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Сахалинский фонд «Родные острова» поучаствовал в сохранении популяции дальневосточного леопарда
Сотрудники фонда «Родные острова» подвели итоги своей работы, которая началась в марте прошлого года. На воплощение социальных проектов, поддержку спорта и другие инициативы фонд уже направил больше 60 миллионов рублей.
27 января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». Она посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев, рассказали ТИА «Острова» в музее.
В День российского студенчества в областном центре состоялась торжественная церемония награждения учащихся Сахалинского государственного университета. Поздравить их пришли первые лица области и города. Подробности мероприятия ТИА «Острова» рассказали в мэрии Южно-Сахалинска.
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru