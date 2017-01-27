27 января 2017 г., 10:48

В «Сахалинэнерго» рассказали, кто останется без света 2 и 3 февраля

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» энергетики, в связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- пр. Мира, 43; ул. Зеленая, 22 - 24, 27 - 39, 44 - 57, 60, 61, 62, 81, 88, 89, 91; Комсомольская, 1, 19, 29 - 87; Пионерская, 11, 24, 25, 38, 49; Родниковая, 22 - 52; Строительная, 1, 33, 35, 38 - 46; Физкультурная, 274; Яблочная, 23 - 72, 75, 76 - 82, 87 - 95; пер. Свободный, 23 - 83, 87 - 2 и 3 февраля с 9:00 до 17:00;

- фермерские хозяйства «Лунева», «Водяницкий - 2 февраля с 9:00 до 11:00.

В «Сахалинэнерго» отметили, что данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

Также энергетики делают все возможное, чтобы при проведении ремонтов свести к минимуму количество отключаемых потребителей.

О работах на энергообъектах и связанных с этим ограничениях в электроснабжении можно узнать по телефону диспетчерской службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» - 782 - 782.