На Сахалинской ГРЭС-2 потеплело

В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».

Закрытие теплового контура и подача тепла в главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 являлись приоритетными задачами в текущий зимний сезон. Работа в комфортных условиях повысит производительность труда и позволит монтировать основное оборудование независимо от погодных условий.

Временная котельная необходима для обеспечения в главном корпусе температурного режима, требуемого для монтажа технологического оборудования. Она включает в себя два котла общей тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч. Также была смонтирована система отопления главного корпуса и проведен магистральный трубопровод от главного корпуса непосредственно до самой котельной. В процессе эксплуатации станции теплоснабжение будет осуществляться от турбоагрегатов, а во время их остановки - от пусковой котельной, окончание монтажа которой запланировано на апрель 2017 года.

В настоящее время в главном корпусе строящейся электростанции полным ходом идет монтаж основного энергетического оборудования: двух паровых котлов производительностью 230 тонн пара в час каждый и двух 60-мегаваттных турбоагрегатов. После монтажа оборудования следует проведение пуско-наладочных работ, которые запланированы на второе полугодие 2017 года. Помимо монтажа оборудования в главном корпусе на объекте возводятся градирни, объекты топливоподачи, насосная станция жидкого топлива, пусковая котельная и периметральное ограждение.

На строительстве электростанции задействовано больше 1 тысячи 300 человек и порядка 100 единиц техники. В первом квартале 2017 года планируется увеличение численности персонала до 2 тысяч человек. На сегодняшний день уже сданы в эксплуатацию семь общежитий на 1 тысячу 390 мест. В первой декаде февраля будет введено общежитие на 200 мест, на конец февраля - начало марта намечена сдача еще двух общежитий на 300 мест.

Параллельно с возведением электростанции ведется строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для нужд Сахалинской ГРЭС-2. Возводятся золошлакоотвал и подъездные автодороги протяженностью 1,88 километра. Выполнен основной объем работ по строительству схемы выдачи мощности (ВЛ-220 кВ готова на 95%, ВЛ-35 кВ готова полностью и поставлена под напряжение для снабжения стройплощадки). По железной дороге от станции Ильинск до Сахалинской ГРЭС-2 протяженностью 6,7 километра проводятся проектно-изыскательские работы. Ведутся конкурсные процедуры по выбору генподрядчика для строительства систем хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех проектов инвестиционной программы компании «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента России. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Электростанция возводится на западном побережье о. Сахалин в Томаринском районе в 6 километрах от села Ильинское. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.