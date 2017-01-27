Сахалинские власти помогут гостиницам получить свои «звезды»

В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Уже сегодня гостиничный бизнес для Сахалинской области - важная доходная составляющая экономики. Ежегодно предприятия отрасли оказывают услуг на 2 миллиарда рублей. В регионе насчитывается около 100 объектов для размещения гостей с общим фондом 2 тысячи 334 номера единовременной вместимостью 4 тысячи 159 мест. Всего в данной сфере занято около 1 тысячи 500 человек.

В ближайшее время отрасль ждут реформы. По всей стране, включая Сахалинскую область, будет проводиться так называемая классификация объектов туристской индустрии с обязательным присвоением им «звезд». Чтобы успешно ее пройти гостиницам необходимо будет привести в соответствие с требованиями категории, на которую они претендуют, уровень оснащенности профессиональным оборудованием и специализированным программным обеспечением. Во многих случаях потребуется проведение ремонта или реконструкции помещений. Установлены и сроки.

Крупные гостиницы и другие объекты для размещения туристов с фондом от 50 номеров должны будут пройти классификацию до 1 января 2018 года, на год позже - организации с фондом от 15 номеров, в срок до 1 января 2020 года - мини-гостиницы, имеющие не более 15 номеров.

- Все это повлечет за собой большие финансовые затраты для гостиниц Сахалина и Курил. Согласно данным нашего мониторинга ряд из них не обладает для этого достаточным объемом собственных средств. Предприятия, по сути, окажутся под угрозой закрытия, - выразила обеспокоенность Елена Реутская, член координационного совета при министерстве торговли и продовольствия области по выработке и реализации госполитики в сфере развития гостиничного бизнеса.

От имени руководства предприятий отрасли она обратилась к участникам совета по инвестиционной деятельности с предложением о выделении на указанные цели субсидий. Предложение получило поддержку, в ближайшее время будут определены механизм и размеры оказания такой помощи.

- Надеемся, что механизм субсидирования заработает, и гостиницы пройдут государственную классификацию, будут сохранены предприятия и рабочие места, - отметила Елена Реутская. - Рассчитываем, что по итогам проведенной классификации в регионе повысится качество оказываемых гостиничных услуг. Также определим, какого сегмента гостеприимства пока не хватает на нашем рынке, чтобы рекомендовать бизнесу свободные ниши в этой отрасли. Мы готовы к совместной работе, учитывая, что создание современной индустрии туризма - одно из основных направлений новой экономической политики, реализуемой в регионе.

В ходе заседания участники совета по инвестиционной деятельности также одобрили и предложения, которые помогут привлечь в регион больше туристов. Речь идет о тех гостях, которые пользуются услугами местных туркомпаний. Данным организациям, продающим туры в регион, решено компенсировать часть расходов на приобретение авиабилетов для приезжих, сделав их более доступными. Подобным образом предлагается добиться и снижения стоимости перелетов для туристов на Курильские острова.