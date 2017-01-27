Сахалинские власти помогут гостиницам получить свои «звезды»

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».
Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
|Архив новостей
|
|Опросы
В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Уже сегодня гостиничный бизнес для Сахалинской области - важная доходная составляющая экономики. Ежегодно предприятия отрасли оказывают услуг на 2 миллиарда рублей. В регионе насчитывается около 100 объектов для размещения гостей с общим фондом 2 тысячи 334 номера единовременной вместимостью 4 тысячи 159 мест. Всего в данной сфере занято около 1 тысячи 500 человек.
В ближайшее время отрасль ждут реформы. По всей стране, включая Сахалинскую область, будет проводиться так называемая классификация объектов туристской индустрии с обязательным присвоением им «звезд». Чтобы успешно ее пройти гостиницам необходимо будет привести в соответствие с требованиями категории, на которую они претендуют, уровень оснащенности профессиональным оборудованием и специализированным программным обеспечением. Во многих случаях потребуется проведение ремонта или реконструкции помещений. Установлены и сроки.
Крупные гостиницы и другие объекты для размещения туристов с фондом от 50 номеров должны будут пройти классификацию до 1 января 2018 года, на год позже - организации с фондом от 15 номеров, в срок до 1 января 2020 года - мини-гостиницы, имеющие не более 15 номеров.
- Все это повлечет за собой большие финансовые затраты для гостиниц Сахалина и Курил. Согласно данным нашего мониторинга ряд из них не обладает для этого достаточным объемом собственных средств. Предприятия, по сути, окажутся под угрозой закрытия, - выразила обеспокоенность Елена Реутская, член координационного совета при министерстве торговли и продовольствия области по выработке и реализации госполитики в сфере развития гостиничного бизнеса.
От имени руководства предприятий отрасли она обратилась к участникам совета по инвестиционной деятельности с предложением о выделении на указанные цели субсидий. Предложение получило поддержку, в ближайшее время будут определены механизм и размеры оказания такой помощи.
- Надеемся, что механизм субсидирования заработает, и гостиницы пройдут государственную классификацию, будут сохранены предприятия и рабочие места, - отметила Елена Реутская. - Рассчитываем, что по итогам проведенной классификации в регионе повысится качество оказываемых гостиничных услуг. Также определим, какого сегмента гостеприимства пока не хватает на нашем рынке, чтобы рекомендовать бизнесу свободные ниши в этой отрасли. Мы готовы к совместной работе, учитывая, что создание современной индустрии туризма - одно из основных направлений новой экономической политики, реализуемой в регионе.
В ходе заседания участники совета по инвестиционной деятельности также одобрили и предложения, которые помогут привлечь в регион больше туристов. Речь идет о тех гостях, которые пользуются услугами местных туркомпаний. Данным организациям, продающим туры в регион, решено компенсировать часть расходов на приобретение авиабилетов для приезжих, сделав их более доступными. Подобным образом предлагается добиться и снижения стоимости перелетов для туристов на Курильские острова.
В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».
Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
Судьбу военного самолета Су-15, установленного на постаменте возле южно-сахалинского Дома офицеров, рассмотрят в министерстве обороны России. Такого решения добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и сообщили об этом ТИА «Острова».
Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное строительно-ремонтное управление» Ан Ен Ги. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской прокуратуре.
Со 2 по 11 февраля в Ижевске пройдет первенство России по стрельбе из пневматического оружия. На огневой рубеж выйдут юноши и девушки 2000 года рождения и старше. Среди них будут и представители Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.
В Сахалинском областном краеведческом музее пройдет мастер-класс нивхской мастерицы. Ольга Садинова познакомит участников с основами нивхской вышивки, декорированием и пошивом традиционных нивхских костюмов. Мероприятие пройдет 27 января в 15:00 в рамках проекта «Народные промыслы коренных народов Сахалина: сохранение и развитие», рассказали ТИА «Острова» в музее.
В прокате «Горного воздуха» установили скидки буднего дня на комплекты инвентаря. С 25 января по 22 февраля с понедельника по среду включительно действует акция – минус 100 рублей на прокат в час сноубордического или горнолыжного оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух».
Было бы неплохо, если бы в МФЦ помогали людям с подготовкой ...
тв новости канал россия нтв bess бегут тв Lado
Заголовок "В Томаринском районе обновят 27 фасадов ...
По прежнему происходят задержки на "Солнцевском" угольном ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru