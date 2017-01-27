27 января 2017 г., 13:02

«День открытых дверей» в СахГУ пройдет в две смены

28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.

В этом году из-за большого количества поданных заявок из общеобразовательных учреждений области организаторы «Дня открытых дверей» решили провести мероприятие в две смены:

1 смена:

11:00 - 12:00 - выставка-презентация институтов и колледжей СахГУ,

12:00 - 13:00 - концерт студенческих творческих коллективов,

13:00 - 14:00 - консультация специалистов приемной комиссии СахГУ.

2 смена:

13:00 - 14:00 - выставка-презентация институтов и колледжей,

14:00 - 15:00 - концерт студенческих творческих коллективов СахГУ,

15:00 - 16:00 - консультация специалистов Приемной комиссии.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с институтами и колледжами, входящими в состав университета. Им расскажут об организации учебного процесса, особенностях поступления в университет в 2017 году. Пройдет встреча с работодателями.

После официальной части школьники и их родители пообщаются с представителями приёмной комиссии. Они смогут задать им любые интересующие вопросы по предстоящей приёмной кампании в вузы России.

День открытых дверей ориентирован не только на выпускников школ, колледжей и техникумов, но также и на лиц, желающих получить второе высшее образование, пройти обучение в магистратуре или аспирантуре.

Мероприятие пройдет в актовом зале административного корпуса СахГУ (Коммунистический проспект, 33).

Телефон для справок: (4242) 45-23-80