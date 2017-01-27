27 января 2017 г., 14:05

Сахалинские госавтоинспекторы предложили поставить еще 13 камер на опасных участках дорог области

Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В период с 2013 года на территории областного центра поэтапно установили 30 стационарных комплексов фото-видеофиксации, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения такие нарушения правил дорожного движения, как:

- превышение скорости;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- невыполнение требований об остановке перед СТОП-линией;

- выезд на встречную полосу движения;

- непредоставление преимущества пешеходам;

Всего за прошедший год вынесено 113 тысяч 883 постановлений.

В 2013-2014 годах в местах установки стационарных комплексов зарегистрированы 275 аварий, в которых четыре человека погибли, 145 человек получили телесные повреждения. В 2015 году данный показатель составил 15 случаев с одним погибшим и 17 ранеными. В 2016 году зарегистрированы 9 происшествий, в которых погиб один человек и еще 10 получили телесные повреждения.

Кроме того, отмечаются участки улиц, где после установки стационарных комплексов не зарегистрировано ни одного ДТП. Из общего количества не зафиксировано, а, следовательно, локализовано 12 мест концентрации ДТП из 30, или 40 %.

К наиболее показательному примеру положительного эффекта от работы комплексов можно отнести статистику по улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске, где с сентября 2014 года установлены восемь стационарных комплексов фото-видеофиксации. В 2013 году, до установки комплексов, в местах их расположения зарегистрированы восемь аварий, в которых погибли два человека, 11 получили ранения. В 2016 году на этих же местах зарегистрированы два ДТП, в которых два человека получили телесные повреждения, погибших не зарегистрировано.

Принимая во внимание положительное влияние стационарных комплексов, на 2017 год управлением Госавтоинспекции Сахалинской области правительству Сахалинской области предложено оснастить 13 мест на загородных автодорогах юга Сахалинской области, в местах, где в 2015-2016 годах зарегистрированы 74 ДТП, в которых погибли 33 человека и 80 человек получили ранения.