18-летний сахалинец угнал авто, не найдя денег на такси

26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сотрудники Чехов-центра успешно прошли аттестацию

С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.



С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.

Сахалинские госавтоинспекторы предложили поставить еще 13 камер на опасных участках дорог области

Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.



Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

«День открытых дверей» в СахГУ пройдет в две смены

28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.



28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.

Сахалинцы смогут лично сообщить о преступлениях в сфере транспорта

30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.



30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сахалинские власти помогут гостиницам получить свои «звезды»

В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

На Сахалинской ГРЭС-2 потеплело

В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».



В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».

Южносахалинцы смогут узнать о жилищных программах по вторникам

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.



Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.

В «Сахалинэнерго» рассказали, кто останется без света 2 и 3 февраля

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн

Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.



Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.

Приморец поплатится за взятку штрафом в 2,5 миллиона рублей

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сахалинские школьники сразятся в интеллектуальном бою

29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».



29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».

«Опасный поворот» начали готовить для зрителей артисты Чехов-центра

В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.



В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

Сахалинские ансамбль «Дивертисмент» спел песни из кинофильмов

25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.



25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

Южносахалинцу перерезали горло в собственной квартире

Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.



Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сахалинские бойцы схватятся врукопашную за звание лучшего в области

В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.



В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В Невельском районе ждут схода лавин

27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.



27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.

Спасатели попросили сахалинцев не выходить на лед в заливе Мордвинова

По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Часть Комсомольской в Южно-Сахалинске закроют для движения авто на три дня

С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.