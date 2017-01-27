27 января 2017 г., 15:29

18-летний сахалинец угнал авто, не найдя денег на такси

26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе обследования территории обнаружили угнанную иномарку в селе Красная Тымь. Во время осмотра автомобиля полицейские изъяли улики, оставленные злоумышленником. В ходе установления лиц, возможно причастных к содеянному, сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, уже судимый в прошлом году за совершение угона.

Правоохранители установили, что когда подозреваемый находился в районном центре, ему понадобилось добраться до села Красная Тымь. Не найдя денег на такси и других вариантов, он решил совершить угон. Злоумышленник приметил подходящую машину без сигнализации, разбил водительское окно, проник в салон и с помощью манипуляций с проводами запустил мотор. На чужом авто угонщик добрался до дома и оставил иномарку за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен законному владельцу.