18-летний сахалинец угнал авто, не найдя денег на такси

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26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.
30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».
Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
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26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска в ходе обследования территории обнаружили угнанную иномарку в селе Красная Тымь. Во время осмотра автомобиля полицейские изъяли улики, оставленные злоумышленником. В ходе установления лиц, возможно причастных к содеянному, сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, уже судимый в прошлом году за совершение угона.
Правоохранители установили, что когда подозреваемый находился в районном центре, ему понадобилось добраться до села Красная Тымь. Не найдя денег на такси и других вариантов, он решил совершить угон. Злоумышленник приметил подходящую машину без сигнализации, разбил водительское окно, проник в салон и с помощью манипуляций с проводами запустил мотор. На чужом авто угонщик добрался до дома и оставил иномарку за ненадобностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен законному владельцу.
26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.
С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.
30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».
Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.
Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.
В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн
Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.
Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».
В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
25 января в киноконцертном зале «Комсомолец» камерный ансамбль «Дивертисмент» исполнил программу «Спасибо, музыка!». За полтора часа прозвучало больше двадцати музыкальных композиций из отечественных и зарубежных фильмов. О мероприятии ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
Сотрудники сахалинского уголовного розыска совместно с коллегами из южно-сахалинской полиции задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве своего знакомого. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД России по Сахалинской области.
В предстоящую субботу в Политехническом колледже СахГУ состоится первенство Сахалинской области по рукопашному бою. В турнире примут участие больше 80 сильнейших бойцов из шести районов области, в возрасте от 14 до 20 лет, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
27 января на территории Невельского района возможен сход одиночных лавин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинскую гидрометеослужбу.
По информации сахалинской гидрометеослужбы, 27 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный в Корсаковском районе и на других участках юго-восточного побережья Сахалина выход на лед крайне опасен. Под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха, ожидается смещение прибрежного льда от берега в открытое море и дробление его на мелкие льдины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.
С сегодняшнего дня, 26 января, автомобилисты не смогут проехать по улице Комсомольской Южно-Сахалинска на участке от Горной до Тельмана. Движение перекроют для проведения работ по очистке водоотводных канав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.
У Всероссийской рыбопромышленной ассоциации появился новый руководитель. Накануне на эту должность единогласно избрали Германа Зверева, главу Ассоциации добытчиков минтая и члена генерального совета «Единой России». Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний.
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