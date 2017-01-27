27 января 2017 г., 17:38

Сахалинские студенты поучаствовали в первом этапе конкурса «Человеческий фактор»

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошёл первый этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди студентов средних и высших учебных заведений. В конкурсе приняли участие пять команд: ребята и девушки из Сахалинского политехнического центра № 5, Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства и три команды Сахалинского государственного университета. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении.

В ходе конкурса студенты выполняли тестовые задания из 60 вопросов по двум темам: допсихологическая поддержка и первая медицинская помощь. В ответах учитывались точность при описании признаков реакции или состояния пострадавшего, и алгоритма оказания психологической поддержки и первой медицинской помощи.

Лучше всего с заданиями справились Сергей Третьяков, Альбина Третьякова и Олеся Скуркович из Сахалинского государственного университета (института естественных наук). Второе место также у студентов СахГУ Яны Шабалиной, Ким Ок Сун и Александра Трутнева. Третье место в конкурсе завоевала команда института психологии и педагогики СахГУ в составе Вадима Дворникова, Виктора Наседкина и Павла Синицына.

Победителям и участника первого этапа соревнований «Человеческий фактор» вручены дипломы и свидетельства участников.

- Конкурс «Человеческий фактор» организован при поддержке центра экстренной психологической помощи МЧС России, - сказала Анна Фазлеева, председатель конкурсной комиссии психолог главного управления МЧС России по Сахалинской области. - Проект направлен на обучение молодежи мерам оказания психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью. Они должны способствовать эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи среди студентов образовательных организаций высшего образования, учащихся среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений.

Соревнования проходят в три этапа. Первый проводится на базе главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. Второй - в региональных центрах МЧС России. Третий, заключительный, этап конкурса пройдет в Москве.