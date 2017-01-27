27 января 2017 г., 19:13

Корсаковские школьники оказались лучшими в области знатоками восточных языков

27 января в Южно-Сахалинске на базе школы № 9 прошел II муниципальный фестиваль восточных языков. В нем поучаствовали 170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ Южно-Сахалинска (№ 9 и 22, гимназии № 1, 2, 3), Анивы (№ 1), Корсакова (№ 2), Долинска (№ 1) и Холмска («Манчан»). Они встретились, чтобы продемонстрировать свои знания иностранных языков, а также эрудицию в области восточной культуры и искусства.Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Интеллектуальные соревнования проводились по нескольким направлениям. Ребята участвовали в олимпиаде по японскому и корейскому языкам: отвечали на вопросы, специально разработанные кафедрой иностранных языков Сахалинского государственного университета.

Также юным интеллектуалам предстояло пройти квест-викторину «Восток - дело тонкое». В музыкальном конкурсе «В ритме Азии» участники фестиваля исполняли восточные песни и танцы, а в творческих мастерских представили традиционные национальные веера.

Размяться ребятам было предложено в ходе веселых стартов «Ступени Шаолиня». Кроме этого каждая команда представила на конкурс домашних заданий постер о пользе изучения иностранных языков.

По итогам фестиваля восточных языков в общем зачете победила команда города Корсакова (школа № 2), завоевав гран-при. Всем участникам вручили дипломы и сертификаты.