Южно-сахалинскую «Белую ладью» выиграла команда из лицея № 2

Сегодня 27 января в городском шахматном клубе «Каиса» завершилось первенство Южно-Сахалинска по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». В соревнованиях принимали участие около 50 школьников из 12 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации областного центра.

Первенство проходило по швейцарской системе, в которой выигравший в каждой партии переходил в группу победителей с последующим определением первенства и перехода в сильнейшие группы.

По итогам проведенных встреч третье место заняли учащиеся школы №11 (9 очков), второе - учащиеся из гимназии №2 (10 очков) и абсолютным чемпионом стала команда лицея №2 (14 очков).

- Мы были настроены только на победу, - рассказал капитан команды лицея №2 Георгий Егоров. - Все ребята у нас опытные и играющие. Чтобы собрать команду, мы сначала у себя в школе проводили турниры между шестыми и седьмыми классами. На этих соревнованиях из 28 партий мы выиграли 24, один раз вышли на ничью и трижды проиграли. Будем теперь усиленно готовиться к областным соревнованиям.

На церемонии закрытия муниципального этапа турнира по шахматам «Белая ладья» начальник отдела физической культуры и спорта управления по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Константин Козлов наградил победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а также пожелал всем участникам успехов и дальнейших побед в шахматных сражениях.

- Все ребята показали хороший уровень подготовки, - рассказал главный судья соревнований, инструктор по спорту «Спортивного города» Виталий И. - Команды, занявшие первые три места на первенстве города, с 17 по 21 апреля примут участие в областных соревнованиях, где победители муниципальных этапов разыграют путевку на международные соревнования, которые пройдут с 1 по 9 июня в Сочи.

Помимо командного первенства также были награждены лучшие юные шахматисты, показавшие отличную игру. На первой доске 100 % результата добился Борис Син из школы № 8, выиграв все проведенные партии. На второй доске вне конкуренции оказался Олег Тен, учащийся лицея № 2. Он набрал 5 очков. На третьей доске 5 из 5 взял Максим Ко (лицей № 2). На четвертой доске, где играют девочки, лучшей стала Виталина Мязина (школа № 16), набравшая 5 очков.