27 января 2017 г., 19:32

Север Сахалина накроет сильная метель

По информации сахалинской гидрометеослужбы, днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель с видимостью меньше 500 метров, ветром 19-24 метра в секунду и сильным снегом (7-19 миллиметров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Кроме того, 28 января на территории Томаринского, Макаровского, Холмского и Невельского районов прогнозируется усиление ветра 20-25 метров в секунду и метель. 29 января в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах прогнозируется усиление ветра 25-30 метров в секунду, метель.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели рекомендуют жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

-остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций зданий и сооружений;

-не приближаться к оборванным проводам;

-при необходимости обращаться в дежурные службы.

Правила поведения при попадании в снежный занос:

http://65.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4770195/

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления - 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска - 72-30-20;

- телефон доверия МЧС 72-99-99.