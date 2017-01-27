Пять браконьеров насобирали в Анивском заливе несколько мешков гребешка

На этой неделе на побережье залива Анива в районе устья реки Тамбовка сахалинские пограничники задержали с поличным и пресекли деятельность преступной группы в составе пяти россиян. Они занимались добычей морского гребешка. На месте задержания обнаружили и изъяли несколько мешков чищенного мускула морского гребешка, резиновую лодку, руль-мотор, водолазное снаряжение, снегоход и сани. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.



На этой неделе на побережье залива Анива в районе устья реки Тамбовка сахалинские пограничники задержали с поличным и пресекли деятельность преступной группы в составе пяти россиян. Они занимались добычей морского гребешка. На месте задержания обнаружили и изъяли несколько мешков чищенного мускула морского гребешка, резиновую лодку, руль-мотор, водолазное снаряжение, снегоход и сани. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

Север Сахалина накроет сильная метель

По информации сахалинской гидрометеослужбы, днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель с видимостью меньше 500 метров, ветром 19-24 метра в секунду и сильным снегом (7-19 миллиметров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.



По информации сахалинской гидрометеослужбы, днем 28 января на территории Поронайского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Тымовского, Охинского, Ногликского, и Углегорского района ожидается сильная метель с видимостью меньше 500 метров, ветром 19-24 метра в секунду и сильным снегом (7-19 миллиметров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

Южно-сахалинскую «Белую ладью» выиграла команда из лицея № 2

Сегодня 27 января в городском шахматном клубе «Каиса» завершилось первенство Южно-Сахалинска по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». В соревнованиях принимали участие около 50 школьников из 12 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации областного центра.



Сегодня 27 января в городском шахматном клубе «Каиса» завершилось первенство Южно-Сахалинска по шахматам среди школьных команд «Белая ладья». В соревнованиях принимали участие около 50 школьников из 12 средних общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска в возрасте до 14 лет, рассказали ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации областного центра.

Корсаковские школьники оказались лучшими в области знатоками восточных языков

27 января в Южно-Сахалинске на базе школы № 9 прошел II муниципальный фестиваль восточных языков. В нем поучаствовали 170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ Южно-Сахалинска (№ 9 и 22, гимназии № 1, 2, 3), Анивы (№ 1), Корсакова (№ 2), Долинска (№ 1) и Холмска («Манчан»). Они встретились, чтобы продемонстрировать свои знания иностранных языков, а также эрудицию в области восточной культуры и искусства.Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.



27 января в Южно-Сахалинске на базе школы № 9 прошел II муниципальный фестиваль восточных языков. В нем поучаствовали 170 учащихся 5-11-х классов из девяти школ Южно-Сахалинска (№ 9 и 22, гимназии № 1, 2, 3), Анивы (№ 1), Корсакова (№ 2), Долинска (№ 1) и Холмска («Манчан»). Они встретились, чтобы продемонстрировать свои знания иностранных языков, а также эрудицию в области восточной культуры и искусства.Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации областной столицы.

Сахалинские студенты поучаствовали в первом этапе конкурса «Человеческий фактор»

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошёл первый этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди студентов средних и высших учебных заведений. В конкурсе приняли участие пять команд: ребята и девушки из Сахалинского политехнического центра № 5, Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства и три команды Сахалинского государственного университета. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении.



В главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошёл первый этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди студентов средних и высших учебных заведений. В конкурсе приняли участие пять команд: ребята и девушки из Сахалинского политехнического центра № 5, Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства и три команды Сахалинского государственного университета. Подробности ТИА «Острова» сообщили в управлении.

Около 200 машин выйдут ночью чистить Южно-Сахалинск от снега

Коммунальные службы Южно-Сахалинска попросили автолюбителей на время расчистки улиц не парковать личный транспорт вдоль проезжей части, а воспользоваться услугами автомобильных стоянок. Это позволит своевременно и основательно очистить дорожное полотно, сообщили ТИА «Острова» в администрации областного центра.



Коммунальные службы Южно-Сахалинска попросили автолюбителей на время расчистки улиц не парковать личный транспорт вдоль проезжей части, а воспользоваться услугами автомобильных стоянок. Это позволит своевременно и основательно очистить дорожное полотно, сообщили ТИА «Острова» в администрации областного центра.

18-летний сахалинец угнал авто, не найдя денег на такси

26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.



26 января к тымовским полицейским обратился 25-летний местный житель. Мужчина пояснил, что со двора его дома по улице Советской в ночь с 25 на 26 января угнали принадлежащий ему автомобиль иностранного производства 1995 года выпуска. Подробности случившегося ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сотрудники Чехов-центра успешно прошли аттестацию

С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.



С 23 по 27 мая в сахалинском международном театральном центре имени Антона Чехова прошла плановая аттестация сотрудников. Она проводится раз в три года, чтобы подтвердить соответствие работников занимаемым должностям, сформировать кадровый резерв, выявить общие направления развития учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.

Сахалинские госавтоинспекторы предложили поставить еще 13 камер на опасных участках дорог области

Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.



Внедрение в Сахалинской области систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволило снизить количество аварий в местах установки камер. На территории Южно-Сахалинска в сравнении с 2015 годом дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 13,2 %, погибших - на 4,2 %, пострадавших - на 12,8 %. Такие данные ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

«День открытых дверей» в СахГУ пройдет в две смены

28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.



28 января в Сахалинском государственном университете пройдет «День открытых дверей». Будущих абитуриентов и их родителей ждет презентация институтов и колледжей, выставка технических средств обучения, компьютерное тестирование, консультация по диагностическому комплексу «Профориентатор» и другое. Об этом ТИА «Острова» рассказали в СахГУ.

Сахалинцы смогут лично сообщить о преступлениях в сфере транспорта

30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.



30 января Константин Владимирович Столбин, первый заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Южно-Сахалинске. Мероприятие состоится с 12:00 до 13:00 часов в следственном отделе на транспорте (ул. Дзержинского, 34). Об этом ТИА «Острова» сообщили в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сахалинские власти помогут гостиницам получить свои «звезды»

В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



В Сахалинской области окажут дополнительную поддержку предприятиям туристической и гостиничной индустрии. Такое решение накануне приняли участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве. За помощью к властям обратились представители бизнеса. Поддержка, по их мнению, необходима для развития в области въездного туризма и сохранения гостиничного фонда, который должен быть приведен в соответствие с требованиями нового законодательства, или, в обратном случае, выведен за рамки этой деятельности. Подробности ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

На Сахалинской ГРЭС-2 потеплело

В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».



В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 поступило тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства, рассказали ТИА «Острова» в «РусГидро».

Южносахалинцы смогут узнать о жилищных программах по вторникам

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.



Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска изменило график проведения консультаций по участию в государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы». Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, в доме культуры железнодорожников (ул. Вокзальная, 55) консультации будут проходить только по вторникам.

В «Сахалинэнерго» рассказали, кто останется без света 2 и 3 февраля

Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



Компания «Сахалинэнерго» проинформировала жителей о ремонтах на линиях электропередачи и подстанциях Южно-Сахалинска.



В Южно-Курильске появится гостиница с японской баней онсэн

Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.



Сахалинская компания намерена построить на Южных Курилах гостиницу с японской баней онсэн. Объект, который будет выполнять функции туристического центра, предлагается возвести в Южно-Курильске на острове Кунашир. Инициативу накануне одобрили участники совета по инвестиционной деятельности при областном правительстве, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе губернатора региона.

Приморец поплатится за взятку штрафом в 2,5 миллиона рублей

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-х летнего жителя Владивостока Приморского края. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса России (покушение на дачу взятки). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сахалинские школьники сразятся в интеллектуальном бою

29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».



29 января в актовом зале Дворца детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат города по интеллектуальным играм среди младших школьников (до седьмого класса включительно). К участию в отборе организаторы приглашают команды всех школ города. О предстоящей игре ТИА «Острова» сообщили в интеллектуальном клубе «Логос».

«Опасный поворот» начали готовить для зрителей артисты Чехов-центра

В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.



В Чехов-центре приступили к работе над новым спектаклем «Опасный поворот». Пьеса Джона Пристли, написанная в 1932 году, - одно из лучших произведений автора. Несмотря на камерность (все события происходят в пределах одной комнаты), постановка не заставит зрителя скучать, ведь в четырех стенах действие развивается с пугающей стремительностью. Подробности ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.