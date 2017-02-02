На Сахалине подешевела навага

За прошедшую неделю в большинстве районов Сахалинской области снизилась средняя цена на навагу. Понижающий тренд - традиционное явление по мере увеличения объёмов вылова в ходе наважьей путины. Сравнительный анализ цен на сезонную рыбу, проведённый министерством торговли и продовольствия, подтвердил это.

Сегодня наблюдается положительная динамика по наваге как в части увеличения объёмов продажи сезонной рыбы, так и в плане снижения цены, сообщила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. Средняя цена на свежевыловленную навагу по области за прошедшую неделю снизилась с 84 до 74 рублей. Относительно прошлого года снижение составило 3 рубля за килограмм. В областном центре навагу можно приобрести по цене от 50 до 80 рублей.

В районах сезонную рыбу продают: в Анивском - от 65 до 90 рублей, в Долинском - от 66 до 80 рублей, в Александровск-Сахалинском - от 40 до 60 рублей, в Корсаковском - в диапазоне 65-78 рублей, в Макаровском - по 55-60 рублей, в Невельском - от 67 до 70 рублей, в Ногликском - от 30 до 82 рублей, в Поронайском - от 57 до 75 рублей, в Смирныховском - от 65 до 80 рублей, Северо-Курильском - по 36 рублей, Томаринском - от 68 до 90 рублей, Тымовском от 50 до 80 рублей, Углегорском - от 75 до 95 рублей, Холмском - от 66 до 90 рублей, Южно-Курильском - по 46 рублей за килограмм.

По сравнению с предыдущей неделей стоимость наваги снизилась практически во всех муниципальных образованиях. Ниже средней по области сложилась цена в Северо-Курильском, Южно-Курильском, Александровск-Сахалинском, Макаровском, Ногликском, Поронайском городских округах и в Южно-Сахалинске.