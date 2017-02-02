2 февраля 2017 г., 13:00

За год сахалинцы и курильчане получили больше 2,3 тысячи социальных квартир

В Сахалинской области перевыполнен план ввода социального жилья. Перевыполнение составило 5 %. Всего в течение прошлого года было построено 114 многоквартирных социальных домов, в целом это 118,6 тысячи квадратных метров.

Новые квартиры получили 2 310 семей сахалинцев и курильчан. 103,9 тысячи квадратных метров - жилье, возведенное в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Остальное - арендные дома, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Общий ввод жилья на островах в 2016 году составил 327 тысяч квадратных метров. Плановый показатель - 315 тысяч.

Многоквартирные арендные дома появились в Южно-Сахалинске, Холмске, Невельске, Аниве, Поронайске и Смирных. В первом квартале 2017 года будут введены два дома в Поронайском районе и три - в Тымовском. В целом по итогам текущего года войдут в эксплуатацию девять арендных домов или 347 квартир, их общая площадь - 20,14 тысячи квадратных метров.

В 2016 году предприятия строительной отрасли выполнили строительно-монтажные работы на сумму около 73 миллиардов рублей. Налоговые поступления в бюджет области при этом составили около 6 миллиардов рублей. В отдаленных населенных пунктах области введен ряд фельдшерских акушерских пунктов. Каждый из них включает в себя помещения для приема пациентов, а также благоустроенную квартиру для медика. Это позволит повысить качество медицинского обслуживания на селе.

Два новых детских сада, построенных в Южно-Сахалинске, способны принять 400 малышей. Близится к завершению строительство музейного комплекса на площади Победы в областном центре. Степень готовности - 98 %. В музейном комплексе ведется монтаж экспозиций.