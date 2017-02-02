2 февраля 2017 г., 13:05

Углегорск присоединится к свободному порту Владивосток

Территория Углегорского городского округа войдет в состав свободного порта Владивосток. Соответствующую инициативу сахалинских властей накануне поддержал Юрий Трутнев. Во Владивостоке он провел заседание наблюдательного совета свободного порта.

Режим свободного порта сейчас действует в 4 дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области. Общее количество его резидентов - бизнес-структур макрорегиона - уже превысило 160.

Например, в Корсакове при участии компаний с частным капиталом запланированы проекты строительства в порту причальной стенки и нового морского вокзала, создания рыбного логистическо-перерабатывающего центра, а также - за пределами морской гавани - в селе Раздольное - по возведению молочно-товарной фермы.

- Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур для потенциальных резидентов свободного порта было минимальным. Собственно, у нас только одно требование к инвестору - он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть, если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше, - подчеркнул Юрий Трутнев.

На заседании он одобрил предложение Сахалина о распространении режима свободного порта на еще одно муниципальное образование - Углегорский городской округ. Сегодня на его территории реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры.

Разведанные запасы «черного золота» на месторождении оцениваются в 300 миллионов тонн. Большая часть добытого топлива сегодня идет на экспорт через порт Шахтерска - потребности Сахалина в нем полностью закрыты. По итогам 2016 года Восточная горнорудная компания, которая реализует начинание, увеличила объемы отгрузки угля в морской гавани на 1 миллион тонн.

- В целом, по нашим оценкам, распространение режима свободного порта на Углегорский район позволит реализовать здесь более 10 проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей. Приоритетным направлением станет развитие угольной отрасли. Будут созданы новые рабочие места как в порту, так и на угольном разрезе, - отметил по итогам состоявшегося заседания губернатор Олег Кожемяко. - Теперь предстоит оформление всех документов и принятие окончательного решения о включении данного муниципального образования в состав свободного порта уже на правительственном уровне.

По его мнению, в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.

Информация для них сегодня размещена на специализированном интернет-сайте о свободном порте Владивосток в Сахалинской области. В регионе также работает «горячая линия» по информированию потенциальных и уже действующих резидентов свободного порта.

- Наша позиция - двери в свободный порт Владивосток должны быть открыты для всех потенциальных резидентов. Может быть, у кого-то в итоге не получится реализовать проект, но все-таки, думаю, в большей степени это будут те, кто уже выстрадал свои решения, кто знаком с тем или иным бизнесом. И, конечно, утвержденным проектам в дальнейшем должны быть оказаны различные меры государственной поддержки, - резюмировал Олег Кожемяко.