2 февраля 2017 г., 13:10

Сахалинский музей расскажет желающим о своей истории

Сахалинский краеведческий музей начинает цикл лекций, посвященных отмечаемому в нынешнем году 70-летию образования Сахалинской области. Работники учреждения будут популяризировать знания о прошлом и настоящем Сахалина, Курильских островов по истории, культуре Сахалинской области. Общая тема: «Путешествие в прошлое и в сегодняшний день».

9 февраля в 15:00 состоится первая встреча «...похожий на дворец...». Речь пойдёт о здании Сахалинского областного краеведческого музея. Музей многие годы остаётся загадочным, необычным и притягательным для жителей и гостей города. Он напоминает средневековый замок, что сразу выделяет его из всех остальных зданий на Коммунистическом проспекте. В июле 1935 года в городе Тойохара было начато строительство нового здания музея губернаторства Карафуто, которое длилось два года. В 1937 году музей был торжественно открыт для посещения. После окончания Второй мировой войны японский музей в городе Тойохара был национализирован и 11 мая 1946 года был открыт Областной краеведческий музей.

О музее, его истории расскажет Игорь Анатольевич Самарин - сахалинский краевед, археолог, этнограф, историк, путешественник, художник-фотограф, хранитель времени; старший научный сотрудник отдела истории Сахалинского областного краеведческого музея.