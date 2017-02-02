2 февраля 2017 г., 13:16

В Холмске обсуждают, как развивать пляж у села Яблочное

В администрации Холмска прошло совещание об организации зоны пляжного отдыха в селе Яблочное. Этот пляж в районе считают одним из лучших мест отдыха на Сахалине. Песчаный берег, тёплая вода, близость к городу делают его притягательным не только для холмчан, но и для соседей.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Холмского городского округа, долгое время пляж оставался фактически стихийным. Только в прошлом году его обустройством занялись на серьёзном уровне. Так, на прибрежной территории появились лежаки, кабинки для переодевания и душевые, были закуплены батуты, установлена торговая палатка.

Но для того чтобы сделать этот участок берега действительно центром отдыха населения юго-западной части острова, перечисленных преобразований недостаточно. У администрации городского округа возникла идея о привлечении возможностей бизнеса в развитие инфраструктуры, организации безопасного и максимально комфортного летнего досуга сахалинцев.

Среди идей - возможность обустройства удобной парковки, охрана территории, работа спасателей, рост числа торговых точек и точек общепита, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация полноценного отдыха для семей с детьми, открытие вечернего кинотеатра и многое другое.

Итогом совещания стало решение о создании к 20 февраля 2017 года так называемой «дорожной карты», в которой будут обозначены конкретные мероприятия и сроки их реализации.