2 февраля 2017 г., 13:22

Больше 120 сахалинцев написали сочинения по русскому языку

В школах Сахалина и Курил накануне прошел второй этап сдачи итогового сочинения по русскому языку и литературе. 121 человек зарегистрировался на сочинение, два выпускника изъявили желание писать изложение.

Для проведения второго этапа проведения выпускного испытания на территории Сахалинской области было открыто 39 пунктов сдачи экзамена.

- Хочу напомнить, что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Очень важно, что творческое испытание в островных школах прошло без замечаний, в штатном режиме. Удалений с экзамена не было, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

Результатом итогового сочинения (изложения) станет "зачет" или "незачет". В этом году Рособрнадзор установил три срока написания итогового сочинения (изложения): основной - 7 декабря, резервные - 1 февраля и 3 мая.