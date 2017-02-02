Сахалинский мошенник получал деньги от безработных мужчин и влюбленных женщин

В Южно-Сахалинске задержан мошенник, использовавший сразу две схемы обмана людей. В одном случае он брал деньги за содействие в трудоустройстве, в другом - обманывал женщин на сайте знакомств.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении министерства внутренних дел России по Сахалинской области, 33-летний местный житель использовал популярные интернет-ресурсы и социальные сети.

Первая схема была направлена на получение денег с мужчин, которые искали работу. Сначала злоумышленник изучал объявления и заявки о трудоустройстве, где выискивал мужчин, желающих устроиться таксистом или водителем. Выбрав подходящего кандидата, он связывался с ним по телефону, представлялся менеджером крупной нефтедобывающей фирмы и сообщал, что им срочно требуется личный водитель для крупного начальника. Желая заманить потенциальную жертву, злоумышленник говорил, что работа будет проходить вахтовым методом в северных районах Сахалина, в постоянное пользование ему вручат служебный автомобиль бизнес-класса, а зарплата составит не менее 150 тысяч рублей.

Услышав о размере оклада, многие соглашались и, не задумываясь, были готовы собираться в дорогу. Поняв, что кандидат не почувствовал подвоха, злоумышленник приступал к главному этапу аферы. Через небольшой промежуток времени он снова связывался с ищущим работу гражданином и сообщал, что выезд на вахту состоится уже через два дня и необходимо поторопиться со сбором документов. Но самое главное для окончательного утверждения на должность водителя, необходимо предоставить справку о состоянии здоровья с полным медицинским обследованием.

Понимая, что за отведенный срок такое обследование пройти нереально, потерпевшие начинали паниковать, что упустят хорошее место. И тогда злоумышленник говорил им, что в виде исключения сможет помочь с получением справки, поскольку у него есть знакомый врач. Но для этого, естественно, медику необходимо вручить небольшое денежное вознаграждение. Многие граждане соглашались на «услугу» и договаривались о встрече, чтобы передать деньги. Однако, после совершения сделки, «работодатель» на связь больше не выходил.

Жертвами второй схемы становились женщины, с которыми злоумышленник также знакомился по «сети».

Под вымышленным именем подозреваемый знакомился на популярном сайте знакомств с дамами, желающими устроить свою личную жизнь. Он представлялся успешным предпринимателем, и некоторое время вел с потерпевшими переписку. Когда злоумышленник понимал, что вошел в доверие к собеседнице, он сообщал им, что у него срывается важная сделка и просил занять немного денег, обещая потом все вернуть при личной встрече. Девушки верили «успешному предпринимателю» и, даже не смущаясь тем, что ни разу не видели его в глаза, передавали деньги.

Понимая, что безналичный перевод денег быстро выведет оперативников на его след, злоумышленник назначал потерпевшим отдельные встречи и просил деньги только наличными. Иногда он приходил на встречи сам. Иногда просил об этом знакомую девушку, или заказывал такси и просил передать водителю. Поэтому потерпевшие всегда указывали полицейским на разных граждан, которым отдавали свои деньги.

Оперативники выявили шесть преступных эпизодов. Общая сумма ущерба, причиненная заявителям, составила более 200 тысяч рублей. Устанавливаются другие люди, пострадавшие от действий подозреваемого.