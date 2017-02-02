2 февраля 2017 г., 14:25

Житель Киргизии приехал на Сахалин, несмотря на запрет появляться в России

Пограничники Сахалина накануне задержали гражданина Киргизии. Будучи выдворенным из России, дома он поменял имя, а также паспорт и снова пересек границу. Теперь его подозревают в незаконном пребывании в стране.

Въезд в Россию мужчине был ограничен до 17 июля 2020 года. Осознавая, что въехать в страну по своим настоящим данным ему не удастся, по приезде в Киргизию он поменял паспорт, намеренно изменив в нем фамилию и имя. Используя новые документы, он незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации, после чего внутренним транспортом прибыл на территорию Сахалинской области.

В настоящее время в отношении задержанного лица проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала года это уже второе задержание. 20 января по аналогичным признакам состава преступления сотрудниками Пограничного управления было возбуждено уголовное дело в отношении его соотечественника, которому въезд в Российскую Федерацию не разрешен до 12 сентября 2019 года.

Максимальная ответственность за совершение указанного преступного деяния предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.