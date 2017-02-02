Юные моряки Невельска начинают занятия

В Невельске готовится к началу работы подготовительная группа отделения парусного спорта. Завтра там начнутся занятия. В городе третий год занимаются возрождением этого вида. Накануне будущим яхтсменам показали яхты, на которых они уже совсем скоро будут выходить в море.

Теоретические занятия пока будут проходить на базе спорткомплекса детско-юношеской спортивной школы Невельска. 3 раза в неделю ребята будут изучать теорию и технику безопасности. Кроме этого с ними будут заниматься общей физической подготовкой: перед выходом в море все должны быть физически подготовлены.

В первой набранной группе 10 воспитанников. Это, преимущественно, четвероклассники. Им по 9-10 лет.

Работы по открытию отделения парусного спорта идут последние три года. Ускорить процесс помогло вмешательство команды благотворителей, властей и неравнодушных невельчан. В их числе и региональный фонд «Родные острова».

В августе было проведено выездное совещание с участием представителей фонда, местной администрации и спортсменов. Тогда подрядчики только приступили к работам. Общая сумма финансирования этого спортивного проекта только силами фонда составила более 10 миллионов рублей. Это покупка инвентаря и здания, в котором будет находиться отделение парусного спорта.

Александр Кан, президент регионального фонда «Родные Острова», уверен, что возрождение парусного спорта в Невельске поможет повысить престиж морской профессии: «Отрадно видеть, что то, о чем летом еще только говорили, становится реальностью. Над этим проектом работала команда неравнодушных людей. Взрослые свои задачи выполнили. Теперь будущее парусного спорта в руках команды юных невельчан, которые будут учиться в стенах отделения парусного спорта. Желаем им попутного ветра».