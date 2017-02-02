В лыжном спринте победили якутянка и хабаровчанин 

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Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.
Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.
Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.
Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.
С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.
В Южно-Сахалинске начали выбирать лучшего учителя–2017
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.
Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.
Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.
В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.
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В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.
После квалификации были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегах.
У девушек финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Республики Саха (Якутии) Елене Зайцевой. Второй финишировала Елизавета Шалабода из Приморского края. Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия).
У юношей в четвертьфинальные этапы вошли трое сахалинцев: Даниил Грачев, Сергей Губушкин и Рустам Даниленко. Однако в полуфинальную гонку вошел лишь один представитель островного региона - Рустам Даниленко, который в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места.
Первым у юношей в заключительном старте финишировал хабаровчанин Дмитрий Майров. Серебро у приморского лыжника Артема Васильева. Тройку призеров замкнул Даниил Катлярчук из Республики Саха (Якутии).
4 февраля состоится гонка классическим стилем.
Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.
Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.
Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.
Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.
С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.
В Южно-Сахалинске начали выбирать лучшего учителя–2017
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.
Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.
Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.
В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.
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