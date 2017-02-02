В лыжном спринте победили якутянка и хабаровчанин

В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.

После квалификации были сформированы «четверки» спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегах.

У девушек финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Республики Саха (Якутии) Елене Зайцевой. Второй финишировала Елизавета Шалабода из Приморского края. Бронзовую медаль в копилку своих наград положила Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия).

У юношей в четвертьфинальные этапы вошли трое сахалинцев: Даниил Грачев, Сергей Губушкин и Рустам Даниленко. Однако в полуфинальную гонку вошел лишь один представитель островного региона - Рустам Даниленко, который в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места.

Первым у юношей в заключительном старте финишировал хабаровчанин Дмитрий Майров. Серебро у приморского лыжника Артема Васильева. Тройку призеров замкнул Даниил Катлярчук из Республики Саха (Якутии).

4 февраля состоится гонка классическим стилем.