Представители мэрии островной столицы проинспектировали север города

В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Проверялось исполнение владельцами зданий, сооружений и земельных участков предписаний, выданных в целях улучшения внешнего вида территорий, прилегающих к пр. Мира. С большинством из них уже работает управление общественной безопасности и контроля администрации города. В рамках действующих нормативно-правовых актов недопустимо размещение на фасадах и ограждениях любых рекламных или информационных конструкций, не прошедших согласование с муниципалитетом. В этом направлении уже есть результаты - почти все незаконно стоящие рекламные щиты демонтированы. Нарушениями являются также повреждения и грязь на конструкциях, выходящих на улицу. За неисполнение данных требований штрафуются и юридические, и должностные лица организаций.

Некоторые предприятия, как, например, магазин «Контур будущего» (пр. Мира, 81), до сих пор не убрали снег от входной зоны, нет доступа к урнам. Зафиксированные нарушения переданы в административную комиссию для принятия мер. Напомним, штраф на юридическое лицо за несоблюдение местных нормативно-правовых актов - от 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении он может достичь 300 тысяч.

Кроме того, Наталией Куприной был выдан ряд дополнительных поручений по конкретным объектам. Специалисты направят в минздрав Сахалинской области обращение о приведении в порядок фасада и территории поликлиники № 2. Необходимо активизировать работу по благоустройству берегов реки Рогатки. Многочисленные заборы вдоль пр. Мира должны выглядеть в едином стиле, быть ровными и аккуратными. Склад стройматериалов под открытым небом южнее перекрестка с Бумажной неуместен: будут разбираться с законностью его размещения и принимать меры. Многолетний недострой в районе травматологической поликлиники надо либо снести, либо иным способом обезопасить и привести в надлежащий вид, подчеркнула Наталия Куприна. Магазины, АЗС, офисные центры, государственные учреждения, жилые дома, склады - владельцам всех зданий и сооружений придется исправить проблемы, многие годы уродующие облик города.

Как отметила Наталия Куприна, самые сознательные предприниматели уже начали наводить порядок. Например, сегодня демонтируются несогласованные рекламные конструкции на магазине СМС и здании комплекса «Коралл». Зачастую баннеры закрывают разрушенные фасады, в таких случаях владельцам предстоит восстановить их в разумные сроки, начав уже этой весной. Аналогичная работа ведется городскими властями в последние годы во всех районах областного центра.