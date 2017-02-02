2 февраля 2017 г., 16:12

ВТБ предлагает малому бизнесу бесплатный взнос наличных на расчетный счет

Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.

Для того чтобы принять участие в акции предпринимателям необходимо открыть расчетный счет в отделении банка и в период действия предложения подключить пакет услуг «Развитие» либо «Премиум» тарифного плана «Малый бизнес».

Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ прокомментировал: «В рамках акции у новых клиентов есть возможность бесплатно вносить до 500 тысяч рублей наличными в месяц на расчетный счет, как в кассе банка, так и через корпоративную карту в банкоматах банка с функцией внесения наличных».

По истечении указанного периода стоимость опции оплачивается в соответствии с действующими тарифами банка.

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