2 февраля 2017 г., 16:44

В двух сахалинских городах посоревнуются в пинг-понге

В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.

Свое участие подтвердили команды Холмска, Южно-Сахалинска, Томари, а также хозяева площадки. Розыгрыш медалей будет проводиться в личном и командном зачетах. Итоги соревнований будут подведены в это воскресенье.

5 февраля в 10 часов в Южно-Сахалинске начнутся игры клубного чемпионата Сахалинской области по настольному теннису среди команд IV лиги. Соревнования пройдут в спортивном зале «ЭПЛ» (ул. Полевая,6). Борьбу за две путевки в III лигу поведут южно-сахалинские команды «Виктория», «Браво», «Торнадо» и «Чайзер», а также холмский «Импульс» и томаринский «ДИСЮ».