2 февраля 2017 г., 16:58

Сахалинский прокурор: в шесть городах и районах отмечен рост малолетней преступности

Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

Так, более 10 тысяч нарушений выявлено в сфере оплаты труда. К различным видам ответственности привлечено около 600 виновных должностных лиц, в суд в интересах работников направлено 6 тысяч исковых заявлений на сумму порядка 120 миллионов рублей. Принятые меры позволили выявить и погасить долги по зарплате, в том числе, на таких проблемных предприятиях, как «Тимирязевское», «Сахалинуголь-6», «Обогатительные процессы». Прокурор озвучил и сумму задолженности по оплате труда на сегодняшнюю дату, которая составляет 53 миллиона рублей. 90 % суммы приходится на предприятия-банкроты.

При криминологической характеристике региона Николай Рябов сказал, что комплекс принятых совместно с органами государственной власти, правоохранительными ведомствами, институтами гражданского общества мер позволил снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований. Однако увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах.

Отдельно областной прокурор остановился на проблеме подростковой преступности. Несмотря на ее снижение, Сахалинская область остается в числе регионов с ее высоким удельным весом. Рост уголовно-наказуемых деяний несовершеннолетних отмечен в 6 районах: Корсаков, Макаров, Смирных, Северо-Курильск, Томари, Тымовск. На этих территориях приняты далеко не все координационные, организационные и профилактические меры.