Полиция ищет грабителя, обворовавшего ювелирный магазин

Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, неустановленный гражданин из магазина «Золотая мозаика», расположенного по адресу: Корсаков, улица Советская, 29, разбив витрину, при этом угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил золотые изделия, в виде цепочек, длиной 50 см, различного плетения в количестве 55 штук, на 2-х лотках белого цвета.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид до 30 лет, рост 175-180 см, худощавого (среднего) телосложения, одет в коричневую либо синюю куртку, возможно двухстороннюю, средней длины, черные брюки, черные ботинки, на голове черная вязаная шапка, может передвигаться в медицинской маске. Подозреваемый, возможно, скрылся на автомобиле Toyota Town Асе в кузове 1987 - 1991 г/в, серого или песочного цвета.

Всем, кому известна личность данного гражданина, либо кто владеет информацией, способствующей установлению его местонахождения, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: (4242) 780-700, 780-705, (42435) 419-50.