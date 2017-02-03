План минэкономразвития по инвестициям перевыполнен вдвое

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Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.
Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.
Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.
Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.
С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.
В Южно-Сахалинске начали выбирать лучшего учителя–2017
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.
Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.
Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.
В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.
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Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы - вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.
При этом плановое задание на 2016 год, установленное для органа исполнительной власти в размере 8,8 миллиарда рублей, было перевыполнено почти вдвое. Средства направлялись, в частности, на развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», расширение свиноводческого комплекса в селе Таранай Анивского района до 62 тысяч голов, на строительство третьей очереди проекта по расширению площадей закрытого грунта совхоза «Тепличный», двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год.
В органах исполнительной власти региона продолжается пора отчетов руководителей. Около года назад по решению губернатора Олега Кожемяко с ними были заключены эффективные контракты сроком. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.
Как доложил Сергей Карпенко, при непосредственном участии областного министерства экономического развития, на территории региона созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный воздух» и «Южная». Поступило 15 заявок от организаций, претендующих на получение статуса резидента ТОСЭР. Его уже получили компании «Мерси Агро Сахалин», «Совхоз «Тепличный», «Анива Инвест», «Городская управляющая компания» и «Аэровокзал Южно-Сахалинск».
Большие возможности для дальнейшего развития экономики области открывает решение о распространении режима «Свободного порта «Владивосток» на Корсаковский городской округ. Желание стать резидентами этого проекта, чтобы воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, изъявили девять организаций. Еще три заявки - в стадии оформления. Ожидается, что в ближайшем будущем режим свободного порта затронет еще одно муниципальное образование островного региона - Углегорский район. Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока поддержало соответствующее предложение областных властей.
В соответствии с планом импортозамещения в Сахалинской области выросло производство сельскохозяйственной продукции. Хозяйства всех категорий собрали больше картофеля (рост на 9,8 процента), овощей (19 процентов), мяса птицы в живом весе (13,2 процента), молока - (2,5 процента) рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (5,5 процента). Объем платных туристских услуг увеличился на 3,4 процента.
Все более значимую роль в экономике области играет малый и средний бизнес. Общее количество работающих в этом секторе достигло 96,3 тысячи человек или 36 процентов занятого населения.
- На поддержку малого и среднего бизнеса региона из областного и федерального бюджетов было направлено 152 миллиона рублей, - сообщил Сергей Карпенко. - Эти средства получило 431 предприятие. Заняты они в основном в сферах потребительского рынка, обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. В результате было сохранено около 5 тысяч рабочих мест, создано 675 новых.
Олег Кожемяко поручил руководству экономического ведомства организовать оказание поддержки малому и среднему бизнесу через отраслевые ассоциации, установить для муниципальных образований финансовые квоты, в пределах которых местные власти смогут помогать предпринимателям на своей территории. Это даст возможность повысить эффективность использования казенных средств. Также глава области поручил ускорить создание технопарка - территории, где концентрируются промышленные компании со своими научно-техническими подразделениями, а также бизнес-инкубатора, который будет оказывать поддержку проектам молодых предпринимателей на этапах от разработки идеи до ее коммерческой реализации.
Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.
ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.
Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.
Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.
Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.
С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.
В Южно-Сахалинске начали выбирать лучшего учителя–2017
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.
Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.
Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.
В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В Южно-Сахалинске на базе школы зимних видов спорта состоялись соревнования по спринту классическим ходом в рамках первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам.
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