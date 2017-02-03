3 февраля 2017 г., 11:47

План минэкономразвития по инвестициям перевыполнен вдвое

Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы - вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.

При этом плановое задание на 2016 год, установленное для органа исполнительной власти в размере 8,8 миллиарда рублей, было перевыполнено почти вдвое. Средства направлялись, в частности, на развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», расширение свиноводческого комплекса в селе Таранай Анивского района до 62 тысяч голов, на строительство третьей очереди проекта по расширению площадей закрытого грунта совхоза «Тепличный», двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год.

В органах исполнительной власти региона продолжается пора отчетов руководителей. Около года назад по решению губернатора Олега Кожемяко с ними были заключены эффективные контракты сроком. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

Как доложил Сергей Карпенко, при непосредственном участии областного министерства экономического развития, на территории региона созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный воздух» и «Южная». Поступило 15 заявок от организаций, претендующих на получение статуса резидента ТОСЭР. Его уже получили компании «Мерси Агро Сахалин», «Совхоз «Тепличный», «Анива Инвест», «Городская управляющая компания» и «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Большие возможности для дальнейшего развития экономики области открывает решение о распространении режима «Свободного порта «Владивосток» на Корсаковский городской округ. Желание стать резидентами этого проекта, чтобы воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования, изъявили девять организаций. Еще три заявки - в стадии оформления. Ожидается, что в ближайшем будущем режим свободного порта затронет еще одно муниципальное образование островного региона - Углегорский район. Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока поддержало соответствующее предложение областных властей.

В соответствии с планом импортозамещения в Сахалинской области выросло производство сельскохозяйственной продукции. Хозяйства всех категорий собрали больше картофеля (рост на 9,8 процента), овощей (19 процентов), мяса птицы в живом весе (13,2 процента), молока - (2,5 процента) рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (5,5 процента). Объем платных туристских услуг увеличился на 3,4 процента.

Все более значимую роль в экономике области играет малый и средний бизнес. Общее количество работающих в этом секторе достигло 96,3 тысячи человек или 36 процентов занятого населения.

- На поддержку малого и среднего бизнеса региона из областного и федерального бюджетов было направлено 152 миллиона рублей, - сообщил Сергей Карпенко. - Эти средства получило 431 предприятие. Заняты они в основном в сферах потребительского рынка, обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. В результате было сохранено около 5 тысяч рабочих мест, создано 675 новых.

Олег Кожемяко поручил руководству экономического ведомства организовать оказание поддержки малому и среднему бизнесу через отраслевые ассоциации, установить для муниципальных образований финансовые квоты, в пределах которых местные власти смогут помогать предпринимателям на своей территории. Это даст возможность повысить эффективность использования казенных средств. Также глава области поручил ускорить создание технопарка - территории, где концентрируются промышленные компании со своими научно-техническими подразделениями, а также бизнес-инкубатора, который будет оказывать поддержку проектам молодых предпринимателей на этапах от разработки идеи до ее коммерческой реализации.