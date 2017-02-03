3 февраля 2017 г., 12:53

Прокуратура выявила нарушения при уборке Южно-Сахалинска после циклона

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, прокуроры выяснили, что ООО «Востокдорстрой» и МБУ «Управление городским дорожным хозяйством», в нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, ненадлежащим образом осуществляют содержание улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, допуская формирование снежных валов на перекрестках, а также ближе 5 метров перед пешеходными переходами

В связи с этим, прокуратурой города в отношении должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства ООО «Домострой ЛТД», ООО «Сахалинское монтажно-эксплуатационное предприятие», ООО «Строительная компания СилМаш» производили посыпку дорожного полотна антигололедными реагентами, применение которых не согласовано с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой внесены представления руководителям пяти организаций, а также мэру Южно-Сахалинска.