В Южно-Сахалинске и Корсакове начинают работать новые комплексы фиксации нарушений



Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных

Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.



Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.

Южносахалинок приглашают на семинар по подготовке к родам

В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.



В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.

Управление жилищной политики ищет продавцов квартир в Южно-Сахалинске

Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.



Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

С пятницы по воскресенье «Горный воздух» будет работать до 22 часов

С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.



С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.

В течение пяти дней южносахалинцы могут голосовать за лучшего учителя

Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.



Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.

Сахалинская библиотека познакомит читателей с книгой Дмитрия Грицкевича

9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.



9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.

В Южно-Сахалинске и Корсакове начинают работать новые комплексы фиксации нарушений

С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.



С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.

Прокуратура выявила нарушения при уборке Южно-Сахалинска после циклона

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.



Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку содержания улично-дорожной сети областного центра и своевременного устранения последствий циклона, проходившего с 14 по 16 января 2017 года. Установлены нарушения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной прокуратуры.

Группа ВТБ запускает ипотечную акцию «Больше метров – меньше ставка»

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.



ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.

Биатлонный комплекс в сахалинской столице начнут строить быстрее

Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.



Темпы строительства лыже-биатлонного комплекса в Южно-Сахалинске должны быть увеличены. Такое задание от губернатора получили представители подрядной организации, а также областных ведомств, курирующих стройку.

План минэкономразвития по инвестициям перевыполнен вдвое

Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.



Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 миллиардов рублей. Более четырех миллиардов из этой суммы – вложения «Корпорации развития Сахалинской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко.

Полиция ищет грабителя, обворовавшего ювелирный магазин

Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.



Полицейские Корсакова разыскивают грабителя, который накануне обворовал ювелирный магазин. Преступление произошло 2 февраля в 10:10, лицо правонарушителя попало на камеры.

Выплаты бывшим угольщикам на Сахалине немного снизились

С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.



С 1 февраля в Сахалинской области уменьшились доплаты пенсионерам, работавшим в угольной отрасли. Сейчас ее средний размер составляет 2 472 рубля, тогда как ранее составлял 2 510 рублей.



В Южно-Сахалинске начали выбирать лучшего учителя–2017

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.



Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественное открытие 2 февраля прошло в актовом зале лицея №1.

Сахалинский прокурор: в шесть городах и районах отмечен рост малолетней преступности

Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.



Сегодня прокурор Сахалинской области Николай Рябов выступил с информацией о состоянии законности и борьбе с преступностью в регионе на пленарном заседании областной Думы. Он отметил, что 68 % от общего числа нарушений, выявленных органами прокуратуры, затрагивали особо чувствительные для граждан сферы, касающиеся их трудовых, жилищных и иных социальных прав. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

На сахалинскую землю за сутки подали больше 320 заявок

В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.



В первый день общероссийского приема заявок на землю в Сахалинской области пришла 321 заявка. Об этом сообщила глава регионального министерства имущественных и земельных отношений Елена Гах. Наибольший интерес вызвали участки в южной части острова Сахалин, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

В двух сахалинских городах посоревнуются в пинг-понге

В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.



В конце нынешней недели в Южно-Сахалинске и Долинске состоятся соревнования по настольному теннису. 3 февраля в 10 часов в ДЮСШ Долинска (улица Сахалинская, 8а) стартует первенство Сахалинской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет.

ВТБ предлагает малому бизнесу бесплатный взнос наличных на расчетный счет

Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.



Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.

Представители мэрии островной столицы проинспектировали север города

В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.



В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня состоялась инспекционная поездка представителей муниципальных структур во главе с и. о. мэра Наталией Куприной по северной части города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.