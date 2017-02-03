3 февраля 2017 г., 15:41

Сахалинская библиотека познакомит читателей с книгой Дмитрия Грицкевича

9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.

Практикующий психолог, художник-любитель, путешественник, Дмитрий Грицкевич родился на Сахалине. После окончания вуза занимался педагогической деятельностью и детским туризмом. Окончил высшую школу практической психологии в Воронеже и на сегодняшний день является практикующим психологом.

С 1996 года пишет картины. Много путешествует. Кроме Сахалина и Курил он побывал на вершинах Камчатки и Алтая, Тибета и Гималаев, Урала и Карпат, Скандинавии и Альп. В 2014 году в сахалинском областном художественном музее состоялась выставка живописи и графики «Земля Дмитрия Грицкевича».