3 февраля 2017 г., 17:40

С пятницы по воскресенье «Горный воздух» будет работать до 22 часов

С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.

К тому же для удобства отдыхающих открылась дополнительная касса - на верхней площадке СТК.

- Наплыв туристов не падает даже в будние дни. На горе постоянно катаются любители горнолыжного спорта, сноуборда. Большое количество спортсменов и просто гуляющих. Многие высказывали предложения о продлении рабочего дня. Решили пойти навстречу нашим посетителям - отметил директор по развитию Хиун Ким.

Продление работы канатной дороги связано еще и с тем, что на юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение. Здесь установлено 122 опоры. Общая протяженность трассы составила 4,2 км.