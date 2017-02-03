3 февраля 2017 г., 17:43

Управление жилищной политики ищет продавцов квартир в Южно-Сахалинске

Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

Администрация города намерена приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, предназначенные для таких категорий граждан, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, маломобильные граждане, многодетные семьи. Всего необходимо приобрести порядка 80 квартир.

Жилые помещения должны отвечать санитарно-техническим нормам, быть отремонтированными, свободными и подготовленными к заселению. Более подробную информацию о предъявляемых требованиях к приобретаемым квартирам и порядке приобретения жилых помещений можно узнать по телефону (4242) 300-642, добавочный 7.