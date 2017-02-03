3 февраля 2017 г., 18:07

Южносахалинок приглашают на семинар по подготовке к родам

В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.

Занятия будет вести южносахалинка, мама двоих детей Олеся Плотникова. Девушка в настоящее время проходит заочное обучение по курсу «Ведущая по подготовке к родам» в московском институте перинатальной и репродуктивной психологии.

- Автор курса самостоятельно обратилась с такой инициативой к нам. Мы со своей стороны с удовольствием поддержали ее идею, - сказала специалист по работе с молодежью ЦМИ Елена Фролова.

Идея делиться личным опытом появилась не случайно, признается Олеся. Чуть больше трех лет назад девушка готовилась стать мамой в первый раз и столкнулась с проблемой. Несмотря на обилие ресурсов, найти достоверную информацию о родах и психологической подготовке к ним довольно сложно.

- Мини-курс состоит из трех занятий. До конца февраля мы рассмотрим, как подготовить организм к родам, обсудим как справиться с болью в родах, как выстроить диалог с врачом и многое другое, - отметила Олеся Плотникова.

Первая встреча состоится 6 февраля. Начало в 10:30. Необходима предварительная запись.