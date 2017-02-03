3 февраля 2017 г., 18:08

Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных

Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.

По показателю открытости бюджетных данных Сахалинская область лидирует в Дальневосточном федеральном округе. Такую информацию озвучила глава регионального министерства финансов Анна Харченко.

По словам Харченко, установленное задание по мобилизации доходов ведомство перевыполнило в 3,6 раза. Вместо 1,4 миллиарда рублей в бюджет поступило более 5 миллиардов, администрируемых министерством. Эти средства получены за счет грамотного размещения на депозитах в коммерческих банках временно свободных денег областной казны.

Усилен государственный контроль за использованием бюджетных средств. В 2016 году сотрудники ведомства провели 71 проверку. Годом ранее их было всего 53.

- Проверками были охвачены средства в размере 17,9 миллиарда рублей, сообщила Анна Харченко. - В результате выявлены нарушения на сумму 5,8 миллиарда. Такая эффективность проверочных мероприятий в Сахалинской области была достигнута впервые.