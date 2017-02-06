6 февраля 2017 г., 09:59

На Сахалине выросло число заявок на присоединение к энергосетям

В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году - 1876.

Наибольшее число заявок (78 %) касалось подключения объектов мощностью до 15 кВт. В первую очередь это индивидуальные жилые дома частных застройщиков, а также предприятия малого бизнеса.

Рост обращений на технологическое присоединение, по мнению специалистов филиала обусловлен увеличением темпов индивидуального жилищного строительства. Наибольшее количество заявок по-прежнему поступает от застройщиков планировочного района Хомутово и сел Новая Деревня, Ключи, Березняки и Дальнее города Южно-Сахалинска, а также села Троицкое Анивского района.