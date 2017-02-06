6 февраля 2017 г., 10:33

Выплаты «президентских пяти тысяч» пенсионерам завершены

Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей осуществлялась всем пенсионерам Сахалина и Курил: работающим и неработающим. Через кредитные организации доставка единовременной выплаты началась с 11 января 2017 года. В почтовых отделениях выплату одновременно с пенсией за январь получали те пенсионеры, у которых пенсия выплачивалась с 13 января. А пенсионерам, которые получали пенсию на почте в начале месяца, необходимо было посетить своё почтовое отделение еще раз в назначенную дату и получить единовременную выплату.

Всем островным пенсионерам единовременная выплата производилась на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле гражданина, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось. Выплата полагалась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии пенсионного фонда, единовременную выплату осуществлял ПФР.

Всего в Сахалинской области пенсионный фонд начислил и предоставил в доставочные организации единовременную выплату в отношении 164 тыс. 377 пенсионеров на сумму 821 млн. 855 тыс. рублей.

Доставка единовременной выплаты также осуществлялась гражданам, получающим пенсию на дому.