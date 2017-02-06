6 февраля 2017 г., 11:37

На Сахалине в 2016 году родилось почти на 460 людей больше, чем умерло

За январь-декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.

Зарегистрировано в органах ЗАГС 6 948 родившихся, в том числе 110 двоен и троен, и 6 394 умерших. Естественный прирост составил 554 человека, за аналогичный период 2015 года прирост составил 177 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в пяти муниципальных образованиях области: «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», «Курильский городской округ», «Северо-Курильский городской округ» и «Южно-Курильский городской округ».

В области зарегистрировано 4059 браков и 2794 развода против 4335 браков и 2885 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2015 года.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за двенадцать месяцев 2016 года на Сахалин и Курилы прибыл 21971 человек, из них 57,6% - на постоянное место жительства. Выбыло 22458 человек, из которых 71,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 9683 человека. Миграционная убыль составила 487 человек.