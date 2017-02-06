Два сахалинских горнолыжника выступят на олимпийском фестивале в Турции

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15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.
Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.
В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.
Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.
Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.
Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.
В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.
С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).
За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.
Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.
В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.
Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.
Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
|Архив новостей
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С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).
Накануне был утвержден окончательный состав олимпийской команды России. В шорт-лист вошли 76 спортсменов.
Восемь из них будут представлять горнолыжный спорт. В их числе воспитанники СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Леонид Трясов и Владислав Осипов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.
Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.
В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.
Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.
Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.
Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.
В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.
С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).
За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.
Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.
В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.
Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.
В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.
Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных
Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.
В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.
Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.
С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.
Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.
9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.
С понедельника, 6 февраля, на юге Сахалина начнут работать 12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Половина из них появятся в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД региона.
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