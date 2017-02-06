В Южно-Сахалинске на перекрестке Больничной и Комсомольской сбили коляску

В день памяти о россиянах, погибших в горячих точках, пройдут митинг и панихида

15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.



15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.

Полицейские с поличным задержали подозреваемых в серии краж из частных домов

Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.



Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.

В Южно-Сахалинске завершается подготовка к очередному турниру по нардам

В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.



В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.

ВТБ продлевает вклад «Сезонный» со ставкой до 10% годовых

Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.



Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

Детский железнодорожный маршрут Южно-Сахалинск – Корсаков возобновлён

Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.



Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.

Сахалинец Александр Баженов в составе национальной сборной выиграл золото Универсиады-2017

Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.



Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.

В Южно-Сахалинске на перекрестке Больничной и Комсомольской сбили коляску

В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.



В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.

Два сахалинских горнолыжника выступят на олимпийском фестивале в Турции

С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).



С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).

На Сахалине в 2016 году родилось почти на 460 людей больше, чем умерло

За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.



За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.

Выплаты «президентских пяти тысяч» пенсионерам завершены

Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.



Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.

На Сахалине выросло число заявок на присоединение к энергосетям

В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.



В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.

На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим мазут

Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.



Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

Новый глава дальневосточных спасателей встретился с губернатором Сахалина

В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.



В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.



Сахалин резко поднялся в рейтинге открытости бюджетных данных

Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.



Сахалинская область занимает 15-е место в стране по показателям открытости бюджетных данных. Островной регион поднялся на 52 пункта в рейтинге федерального министерства финансов.

Южносахалинок приглашают на семинар по подготовке к родам

В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.



В семейном клубе «Аэлита» Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска впервые стартует цикл бесплатных занятий для женщин, готовящихся стать мамами.

Управление жилищной политики ищет продавцов квартир в Южно-Сахалинске

Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.



Управление жилищной политики Южно-Сахалинска сообщает о проводимых администрацией города закупочных процедурах по приобретению жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в продаже квартир.

С пятницы по воскресенье «Горный воздух» будет работать до 22 часов

С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.



С сегодняшнего дня спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать до 22:00. Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили в выходные дни и пятницу рабочее время на 1 час.

В течение пяти дней южносахалинцы могут голосовать за лучшего учителя

Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.



Южносахалинцам предложили самим выбрать лучшего учителя. Наряду с профессиональным жюри оценивать участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» могут жители города.

Сахалинская библиотека познакомит читателей с книгой Дмитрия Грицкевича

9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.



9 февраля 2017 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Дмитрия Грицкевича «Глазами души». Книга издана Сахалинской областной типографией в 2016 году. Начало мероприятия в 18.00.