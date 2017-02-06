6 февраля 2017 г., 13:45

Сахалинец Александр Баженов в составе национальной сборной выиграл золото Универсиады-2017

Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.

Команда России, в составе которой островитянин Александр Баженов и представители других регионов Роман Трофимов и Михаил Максимочкин, набрала 789,9 балла.

Интрига состязаний сохранялась до последнего прыжка, поскольку большинство участников с легкостью преодолевали расстояния более 100 метров. С первой попытки российские «летающие лыжники» уверенно заняли лидирующую позицию. Их повторные прыжки оказались еще более убедительными, что привело национальную сборную на высшую ступень пьедестала.

Серебряными призёрами Универсиады стали прыгуны из Словении, уступившие россиянам 6,1 балла. Замкнули тройку призёров поляки, отставшие от победителей на 28,1 балла.