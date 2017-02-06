Детский железнодорожный маршрут Южно-Сахалинск – Корсаков возобновлён

Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск - Корсаков - Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.

Школьники вместе с родителями и экскурсоводами могли отправиться в путешествие и окунуться в историю сахалинской железной дороги. Услуга приобрела популярность среди юных жителей областного центра.

«Сегодня мы получаем заявки из школ не только Южно-Сахалинска, но и Корсакова. Детям нравится получать знания в необычной обстановке. Они узнают историю не за партами, а в поезде, попивая горячий чай и наблюдая красивые виды из окна», - рассказывает начальник пассажирского отдела Евгений Бова.

В эти выходные в путь отправились группы школ № 8 и 21 - всего 60 человек. В пути они успели поучаствовать в квесте. Сначала им нужно было прослушать интересную информацию, а потом ответить на вопросы.