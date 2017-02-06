6 февраля 2017 г., 13:53

ВТБ продлевает вклад «Сезонный» со ставкой до 10% годовых

Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

В первые 100 дней размещения клиенты банка получают бонусную ставку - 10%, благодаря которой увеличится итоговая доходность по вкладу. За последующие периоды доход начисляется по ставке 7,5% годовых.

В случае необходимости, клиент может досрочно изъять средства, сохранив доходность сбережений на уровне 7,5% годовых за каждые полные 100 дней. Например, если через 210 дней клиент решит досрочно забрать вклад, то за полные 200 дней ему будут начислены проценты по ставке 7,5% годовых, а за 10 дней размещения будут начислены проценты по ставке «до востребования».

Вклад можно открыть в розничный офисах банка ВТБ и в интернет-банке до 28 февраля 2017 года включительно. Выплата процентов осуществляется в конце срока, пополнение и частичное снятие средств по вкладу не предусмотрены.