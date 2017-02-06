В Южно-Сахалинске завершается подготовка к очередному турниру по нардам

В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.

- Последняя игра показала, что нарды в Южно-Сахалинске обретают популярность. На предыдущий турнир в декабре 2016 года бороться за победу пришли несколько десятков человек. Звонков и заявок было в два раза больше. Принять смогли только 30 участников, так как не рассчитывали на такое большое количество, а также потому что многие заявлялись на турнир в день его начала. Битва шла на протяжении 11-ти часов с получасовым перерывом на обед. В итоге были отобраны трое сильнейших. Они получили не только очень ценные призы и подарки от спонсоров, но и возможность бороться за право попасть на всероссийский чемпионат по нардам. На этот раз мы тщательно подготовились и готовы принять большее количество участников, - рассказал председатель организатора турнира, общественной организации «Лидер», Сергей И.

Организаторы напоминают, что для участия в турнире не обязательно профессионально играть в нарды. Большая часть игроков всегда состоит из любителей. Именно поэтому шанс проявить себя и занять призовое место есть у каждого.