6 февраля 2017 г., 14:01

Полицейские с поличным задержали подозреваемых в серии краж из частных домов

Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.

В полицию поступило заявление от 44-летнего мужчины. Гражданин сообщил, что из его частного дома похитили телевизор, игровую приставку и DVD-плеер. Сумма ущерба, причинённого заявителю от действий злоумышленников, составила более 40 тысяч рублей.

По прибытию на указанный заявителем адрес собака, взяв след, прошла с кинологом около километра и вывела на двоих мужчин. При виде полицейских злоумышленники, настигнутые с поличным, не стали оказывать сопротивления.

Полицейские считают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению пяти аналогичных краж. Как правило, похитители действовали по отработанной схеме. Они выжидали, когда хозяева уйдут из дома, затем разбивали подручными средствами оконное стекло и проникали в жилище, откуда похищали различные ценности. В одном случае им удалось похитить имущества на сумму свыше 120 тысяч рублей, в другом более 150 тысяч рублей. Среди похищенных вещей фигурировали снегоуборочная машина, бензопила, электростанция и другие строительные предметы. В дальнейшем подозреваемые относили украденное в тайники, а какие-то предметы сбывали прохожим на улице.

В результате проведенных мероприятий часть похищенного полицейские изъяли, местонахождение остального в настоящее время устанавливается.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Известно, что один из задержанных ранее был осужден за убийство, другой за грабеж и кражу. Оба нигде не работают и проживают в городе Корсакове. В отношении 41-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 37-летний гражданин заключен под стражу.