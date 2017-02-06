6 февраля 2017 г., 14:12

В день памяти о россиянах, погибших в горячих точках, пройдут митинг и панихида

15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.

С субботы будет проходить пятый фестиваль песни, рожденной в горячих точках «Время выбрало нас». Концерты состоятся 11 февраля в 14:00 в Южно-Сахалинске (ГДК «Родина») и 12 февраля в 13:00 в Корсакове (КДЦ «Океан»).

План мероприятий на 15 февраля:

14:00 - панихида в Воскресенском соборе;

15:00 - митинг у мемориала на площади Славы;

16:30 - торжественное собрание в ГДК «Родина»;

17:00 - концерт в ГДК «Родина»;

18:00 - вечер памяти «Третий тост» в ГДК «Родина».

18 февраля в РДК города Анива пройдет концерт, посвященный Дню защитника Отечества и сахалинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

23 февраля организация «Боевое братство» проведет 18-е традиционные соревнования по греко-римской борьбе.