6 февраля 2017 г., 15:40

Мэрия Южно-Сахалинска ищет начальника управления физкультуры и спорта

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту.

Условия конкурса, образцы заявления и анкеты для заполнения размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Как отметили в управлении кадровой политики мэрии, потенциальный претендент на соискание вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту должен иметь высшее профессиональное образование, не менее 4 лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) либо не менее 5 лет стажа работы по специальности. Кроме того, он должен быть компетентен в вопросах законодательства, знать основы управленческой деятельности, методики текущего и перспективного планирования, обладать навыками делового общения.

Документы на конкурс принимаются до 14 февраля включительно. Сам конкурс состоится 2 марта.