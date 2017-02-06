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Новости
17:15   Южно-Курильские таможенники получили нового начальника
                 На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

16:59   ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона
                 Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

16:31   На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов
                 В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

16:16   Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»
                 С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

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                 Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.

15:46   На трамплине К-70 началась подготовка трассы 
                 В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.

15:40   Мэрия Южно-Сахалинска ищет начальника управления физкультуры и спорта
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                 15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.

14:01   Полицейские с поличным задержали подозреваемых в серии краж из частных домов
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11:37   На Сахалине в 2016 году родилось почти на 460 людей больше, чем умерло
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10:33   Выплаты «президентских пяти тысяч» пенсионерам завершены
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09:59   На Сахалине выросло число заявок на присоединение к энергосетям
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6 февраля 2017 г., 15:46

На трамплине К-70 началась подготовка трассы

В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.

Специалисты школы зимних видов спорта начали подготовку трассы для трамплина К-70. Для того чтобы она была скользкой и гладкой приобретено специальное оборудование - фрезу для укладки лыжни. Специальная насадка, вес которой достигает 120 килограммов,  подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимаю вверх. Затем опускают вниз и так несколько раз. Стоимость фрезы - 155 тысяч рублей.

«Раньше мы занимались укладкой трассы вручную. Весь процесс мог затянуться на неделю. Сейчас закончим гораздо раньше. Уже через несколько дней спортсмены приступят к первым тренировкам на трамплине К-70», - рассказывает тренер-преподаватель школы зимних видов спорта Владимир Спиваков.

Помимо фрезы на трамплине появится техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра. 

«Датчики ветра будут располагаться на горе приземления. Они будут сигнализировать о направлении ветра, турбулентности и скорости ветра. Там разместят стартовые светофоры. По ним спортсмен будет ориентироваться, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона разместят датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей. Старты станут интересными для зрителей. Они смогут отслеживать в режиме реального времени ход стартов», - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.  

На следующий год спортивное учреждение планирует приобрести еще две фрезы - для существующих трамплинов.  Также в планах покупка пушки для оснежения. 

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Автор: Острова


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                 На Южно-Курильском таможенном посту – новый руководитель. Им назначен подполковник таможенной службы Алексей Паршин.

16:59   ОНФ и глава Сахалина обсудили развитие региона
                 Транспортное сообщение с Курильскими островами и материком, строительство школ, экология. Эти и другие темы обсуждались в ходе встречи губернатора Олега Кожемяко с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта.

16:31   На Сахалине стартовал чемпионат молодых профессионалов
                 В областном центре состоялась торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие такого масштаба в островном регионе проводится впервые.

16:16   Началась регистрация для участия в «Лыжне России-2017»
                 С сегодняшнего дня стартует начало регистрации 35-й юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На Сахалине старт назначен на 11 февраля в селе Троицкое. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

15:52   «Горный воздух» стал продавать пакеты услуг для туристов с материка
                 Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.

15:46   На трамплине К-70 началась подготовка трассы 
                 В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.

15:40   Мэрия Южно-Сахалинска ищет начальника управления физкультуры и спорта
                 Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности начальника управления по физической культуре и спорту.

14:12   В день памяти о россиянах, погибших в горячих точках, пройдут митинг и панихида
                 15 февраля 2017 года в Южно-Сахалинске будет отмечаться памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мероприятия, посвященные этому дню, начнутся уже в конце текущей недели.

14:01   Полицейские с поличным задержали подозреваемых в серии краж из частных домов
                 Сахалинская полиция раскрыла кражу из частного дома в областной столице. Как выяснилось, преступники успели отметиться еще в нескольких эпизодах.

13:58   В Южно-Сахалинске завершается подготовка к очередному турниру по нардам 
                 В следующую субботу, 18 февраля, в областном центре пройдет 8-й городской турнир по нардам. В течение двух недель идет набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.

13:53   ВТБ продлевает вклад «Сезонный» со ставкой до 10% годовых
                 Банк ВТБ продлевает прием вклада «Сезонный» до 28 февраля 2017 года. Вклад можно открыть на 400 дней, капитализация процентов осуществляется каждые 100 дней. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей.

13:51   Детский железнодорожный маршрут Южно-Сахалинск – Корсаков возобновлён 
                 Пассажирская компания «Сахалин» совместно с туроператорами возобновила туристический маршрут для школьников Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Поезд по направлению впервые начал курсировать в конце прошлого года.

13:45   Сахалинец Александр Баженов в составе национальной сборной выиграл золото Универсиады-2017
                 Российские прыгуны с трамплина завоевали золото в командных соревнованиях, которые прошли в рамках зимней Универсиады-2017 в Алматы (Казахстан). Среди победителей есть сахалинец, сообщили ТИА «Острова» в минспорта региона.

12:42   В Южно-Сахалинске на перекрестке Больничной и Комсомольской сбили коляску
                 В воскресенье днем в областном центре сбили ребёнка в коляске. Годовалый малыш получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.

12:09   Два сахалинских горнолыжника выступят на олимпийском фестивале в Турции 
                 С 11 по 18 февраля в Эрзуруме (Турция) пройдет XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль. Его участниками станут около 700 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 европейских стран. Они определят сильнейших в девяти видах спорта (прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, сноуборд, биатлон, горные лыжи, хоккей на льду, шорт-трек, фигурное катание на коньках, лыжные гонки).

11:37   На Сахалине в 2016 году родилось почти на 460 людей больше, чем умерло
                 За январь–декабрь 2016 года в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинской государственной службе статистики.

10:33   Выплаты «президентских пяти тысяч» пенсионерам завершены
                 Выплата и доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на Сахалине и Курилах завершены. Получателями выплаты стали более 164 тысяч граждан.

09:59   На Сахалине выросло число заявок на присоединение к энергосетям
                 В 2016 году число заявок на подключение к энергосетям выросло на 8 %. Это констатируют специалисты «Сахалинэнерго». За подключением своих объектов к централизованному электроснабжению в прошлом году обратился 2021 заявитель, тогда как в 2015 году – 1876.

08:56   На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим мазут
                 Накануне днем на 161 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП. Столкнулись грузовик и поезд, сообщили ТИА «Острова» в управлении ГИБДД по Сахалинской области.

08:12   Новый глава дальневосточных спасателей встретился с губернатором Сахалина 
                 В правительстве Сахалинской области состоялась встреча губернатора области с начальником Сибирского регионального центра МЧС Сергеем Диденко. Обсуждались методы противодействия чрезвычайным ситуациям и их совершенствование.

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