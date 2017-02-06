На трамплине К-70 началась подготовка трассы

В воскресенье, 12 февраля, в Южно-Сахалинске состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина.

Специалисты школы зимних видов спорта начали подготовку трассы для трамплина К-70. Для того чтобы она была скользкой и гладкой приобретено специальное оборудование - фрезу для укладки лыжни. Специальная насадка, вес которой достигает 120 килограммов, подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимаю вверх. Затем опускают вниз и так несколько раз. Стоимость фрезы - 155 тысяч рублей.

«Раньше мы занимались укладкой трассы вручную. Весь процесс мог затянуться на неделю. Сейчас закончим гораздо раньше. Уже через несколько дней спортсмены приступят к первым тренировкам на трамплине К-70», - рассказывает тренер-преподаватель школы зимних видов спорта Владимир Спиваков.

Помимо фрезы на трамплине появится техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра.

«Датчики ветра будут располагаться на горе приземления. Они будут сигнализировать о направлении ветра, турбулентности и скорости ветра. Там разместят стартовые светофоры. По ним спортсмен будет ориентироваться, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона разместят датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей. Старты станут интересными для зрителей. Они смогут отслеживать в режиме реального времени ход стартов», - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

На следующий год спортивное учреждение планирует приобрести еще две фрезы - для существующих трамплинов. Также в планах покупка пушки для оснежения.