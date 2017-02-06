6 февраля 2017 г., 15:52

«Горный воздух» стал продавать пакеты услуг для туристов с материка

Cпортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начал продавать на своем сайте пакетные туры для гостей с материка. Они включают в себя проживание в южно-сахалинских гостиницах и ски-пассы.

- Пакетный тур выгоден тем, что туристу не нужно самостоятельно бороздить просторы Интернета для поиска и бронирования гостиницы, решения вопросов о покупке ски-пассов. Достаточно лишь зайти на сайт комплекса «Горный воздух» и увидеть предложение о пакете на главной странице, - рассказывает Хиун Ким, заместитель директора СТК «Горный воздух».

Пакетные туры будут доступны в течение всего февраля, и, возможно, программу продлят до марта.